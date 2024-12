Membro do Fed vê economia em 'lugar muito bom', o que impulsiona juros longos dos Treasuries

O dirigente negou ainda que os juros estejam no nível neutro, aquele que nem comprime nem impulsiona a economia. No entendimento dele, a política permanece restritiva.

PCE

O presidente do Federal Reserve de Nova York ainda afirmou que as notícias recentes sobre a inflação foram "encorajadoras". Em entrevista à CNBC, pouco depois da divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), o dirigente reconheceu que o indicador ainda não está na meta de 2%, mas disse que o Fed trabalhará para garantir a estabilidade de preços e que houve progresso.

Williams, no entanto, admitiu incertezas elevadas sobre as perspectivas inflacionárias, em meio a risco de uma política fiscal expansionista e restrições comerciais sob o presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Por isso, Williams reiterou que a autoridade monetária definirá a trajetória juros com base na evolução dos indicadores econômicos.

Segundo ele, o cenário base ainda é de declínio da taxa básica à frente. "A política monetária está bem posicionada para lidar com o que virá", disse.