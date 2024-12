Pacheco, sobre adiamento do PLOA: essa confirmação caberá ao próximo presidente do Senado

Questionado sobre o adiamento da votação do Orçamento de 2025, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta sexta-feira, 20, que a confirmação da peça orçamentária caberá à próxima Mesa Diretora da Casa, que será escolhida na eleição de fevereiro.

"Certamente começaremos 2025 já com uma nova mesa, certamente comprometida com aprovação do orçamento", disse ele, ao reiterar que a postergação na votação do Orçamento já ocorreu em anos anteriores.

Pacheco disse que ficou pendente a votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 na Comissão Mista de Orçamento (CMO), etapa anterior à apreciação da matéria em sessão conjunta do Congresso.