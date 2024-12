Nissan e Honda abrem negociações por fusão para criar uma das maiores montadoras do mundo

Nissan e Honda confirmaram nesta segunda-feira, 23, a abertura formal de negociações por uma fusão que pode criar uma das maiores montadoras do mundo.

As discussões, que já haviam sido adiantadas pela imprensa internacional na semana passada, devem se estender até junho do ano que vem, quando as duas empresas planejam finalizar um acordo. Em seguida, o plano é terminar o processo de integração com a listagem da nova companhia na Bolsa de Tóquio em agosto de 2026.

Separadamente, as montadoras japonesas concordaram em avaliar também a possível inclusão da Mitsubishi Motors Corporation nas negociações.