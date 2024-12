Moedas Globais: dólar prolonga ganho em meio a otimismo com ativos dos EUA

Outro desfecho que estaria na contramão seria o de um enfraquecimento do dólar após a imposição de tarifas. A tese de expansão exponencial da economia americana tem sido uma das mais recorrentes entre os analistas.

O índice do dólar DXY subiu quase 7% até agora este ano e a libra esterlina não é mais a moeda do G-10 com melhor desempenho em 2024, colocada em segundo lugar pelo dólar americano. Os especuladores cortaram posições compradas na moeda do Reino Unido - que apostavam na sua valorização - afirmam analistas do Rabobank em nota.

A libra esterlina atingiu recentemente a máximo de dois anos e meio em relação ao euro, na expectativa de que uma inflação relativamente elevada reduziria a margem de manobra do Banco de Inglaterra para reduzir as taxas de juro. Na semana passada, o BOE manteve as taxas de juro inalteradas, mas o padrão de votação foi uma surpresa, com um terço dos membros votando por redução das taxas. A libra esterlina subiu 4,5% em relação ao euro este ano, mas caiu 1,6% em relação ao dólar, mostram os dados da FactSet.

* Com Dow Jones Newswires