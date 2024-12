BC tem perda de R$ 10,083 bi com swap cambial em dezembro até dia 20

No acumulado de 2024 até o dia 20 de dezembro, o resultado com a posição de swaps cambiais do BC foi negativo em R$ 106,085 bilhões no critério caixa e ficou no vermelho em R$ 98,174 bilhões no conceito de competência.

Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve ganho de R$ 501,186 bilhões no ano, até o último dia 20. O resultado líquido das reservas ficou positivo em R$ 320,037 bilhões. Já o das operações cambiais mostrou ganho de R$ 221,861 bilhões