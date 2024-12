BoJ: Ueda diz que meta de inflação a 2% está à vista, mas nova alta de juros segue indefinida

O presidente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Kazuo Ueda, expressou maior confiança de que a meta de inflação estável em 2% apoiada por avanço dos salários está dentro do alcance, mas não deu indicações de quão perto a instituição está de voltar a elevar sua taxa básica de juros.

"O banco julga que o cumprimento sustentável e estável da meta de estabilidade de preços em 2% está à vista agora", disse Ueda, em discurso na quarta-feira (25), durante reunião da maior federação empresarial japonesa, conhecida como Keidanren.

"Como será o ano de 2025? Nossa projeção é de que o ciclo virtuoso irá se intensificar ainda mais e que a economia do Japão irá se aproximar de inflação sustentável e estável de 2%, acompanhada por aumentos salariais", afirmou.