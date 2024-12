Bolsa de NY e Nasdaq anunciam fechamento do mercado em 9 de janeiro para honrar Jimmy Carter

A Bolsa de Valores de Nova York anunciou nesta segunda-feira, 30, que fechará todos os mercados de ações do Nyse Group no dia 9 de janeiro de 2025, uma quinta-feira, para honrar o ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, que faleceu no domingo, 29. Em nota divulgada para a imprensa, a bolsa informou que os mercados fecharão em observância ao Dia Nacional de Luto ao ex-presidente.

"Durante sua notável vida pós-presidencial, o presidente Carter deixou um legado duradouro de humanitarismo. A NYSE honrará respeitosamente a vida de serviço do presidente Carter à nossa nação fechando nossos mercados no Dia Nacional de Luto", disse o presidente do NYSE Group, Lynn Martin, em documento que também cita que a bandeira americana no prédio ficará a meio mastro durante todo o período de luto.

O presidente da Nasdaq, Tal Cohen, anunciou que as negociações do índice permanecerão fechadas no mesmo dia. "Lamentamos a perda do presidente Carter e fecharemos nossos mercados nos EUA durante o Dia Nacional de Luto para celebrar sua vida e honrar seu legado", pontuou.