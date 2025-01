Bolsas da Europa fecham em baixa, com preocupações por atividade e luxo pressionado em Paris

As bolsas da Europa fecharam na maioria em baixa nesta sexta-feira, 3, em um começo de ano que segue sem grandes novidades na região. As maiores pressões seguem vindo de Paris, com as ações do setor de luxo sofrendo importantes quedas, especialmente pelas preocupações com a economia da China. Por outro lado, as quedas foram limitadas, já que empresas ligadas à energia ganharam força nas primeiras sessões do ano, impulsionadas pela alta dos preços do petróleo e do gás.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,49%, a 508,17 pontos.

"Não é de surpreender que as últimas semanas tenham sido extremamente tranquilas em termos de divulgação de dados da zona euro. A única notícia após o que cobrimos no nosso último semanário de 2024 veio ontem, com a publicação do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial final de dezembro e dos dados de crédito de novembro", aponta a Oxford Economics.