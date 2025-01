Setor de telecom investiu R$ 24,5 bi até setembro e deve ter fechado 2024 com R$ 35 bi

Os investimentos das empresas foram voltados, principalmente, para expandir a infraestrutura de 5G e para a ampliação das redes de fibra ótica. Atualmente, 94% das cidades com mais de 100 mil habitantes já têm o sinal do 5G ativado. O foco da expansão agora está no interior do País, especialmente nos municípios com menos de 100 mil habitantes.

O menor volume de investimentos do setor na comparação com 2023 se deve ao fato de que o pico de aportes na implementação do 5G ocorreu entre 2020 e 2022, já tendo sido ultrapassado. "A partir de agora, o investimento passa a ser mais próximo do habitual", estimou o presidente da Conexis, Marcos Ferrari, em entrevista.

A expectativa é que os investimentos no acumulado de 2024 tenham ficado em R$ 35 bilhões, 3% menos que no acumulado de 2023, disse ele.

O presidente da Conexis destacou que, apesar do leve recuo, o setor de telecomunicações continua sendo o terceiro que mais investe no País, atrás apenas da indústria de petróleo e energia.

Faturamento fica estável, mas com performances dissonante

Por sua vez, a receita bruta do setor alcançou R$ 73,2 bilhões no terceiro trimestre de 2024 e totalizou R$ 215,5 bilhões no acumulado do ano até setembro - números estáveis na comparação anual. Os valores aqui também já são corrigidos pela inflação.