Trump sugere que política de tarifas pode ser benéfica à U.S. Steel e questiona venda

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta segunda-feira, 6, que deve adotar uma política de tarifas a importações que, para ele, serão benéficas à U.S. Steel. Em publicação na rede social Truth Social, o republicano questionou a venda da siderúrgica para a rival japonesa Nippol Steel, que foi bloqueada pelo atual presidente americano, Joe Biden.

"Por que iriam querer vender a U.S. Steel agora quando as tarifas a tornarão uma empresa muito mais lucrativa e valiosa?", escreveu Tump. "Não seria legal ter a U.S. Steel, que já foi a maior empresa do mundo, liderando a movimento em direção à grandeza novamente? Tudo isso pode acontecer muito rapidamente!", acrescentou.

Os comentários vêm poucas horas após uma reportagem do The Washington Post revelar que assessores de Trump estudam adotar uma política comercial menos restritiva do que havia sido proposto durante a campanha.