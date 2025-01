XP adquire participação na Center Investimentos, que mira R$ 25 bi em 5 anos

Ele destaca também a presença da Center em diferentes cidades no interior do Paraná e o atendimento no segmento pessoa jurídica.

Para entregar as projeções e alcançar R$ 25 bilhões sob custódia até 2030, a Center informa que vai apostar na contratação de profissionais sêniores do mercado; reforçar seu programa de formação de assessores em parceria com universidades; e investir na captação digital para atingir regiões nas quais ainda não chegaram presencialmente.

"Ao unir forças com a XP, como sócia estratégica, adquirimos a capacidade de escalar o nosso modelo de negócio", afirma Jocimar Correia, presidente executivo (CEO) da Center.

Trata-se da primeira transação da XP em 2025. Segundo Diego Gonsalez, responsável pela área de Investidas B2B e Wealth Services da XP, a empresa "está sempre com o radar ligado para identificar negócios que agreguem complementaridade ao portfólio e estejam alinhados com nossa visão de longo prazo".

Com sede em Cascavel (PR), a Center Investimentos tem cerca de oito mil clientes e R$ 5 bilhões sob assessoria, segundo o site.

O escritório se desenvolveu com o atendimento ao público de alta renda e atualmente conta com 10 filiais e um time de cem pessoas.