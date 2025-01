Bolsas da Europa operam sem direção única, à espera de dados de inflação da zona do euro

Logo mais, a atenção vai se voltar para números preliminares da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro referentes a dezembro, que podem influenciar a perspectiva para possíveis novos cortes de juros no bloco este ano. Atualização do desemprego na região também está no radar.

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,33%, enquanto a de Paris subia 0,29% e a de Frankfurt avançava 0,18%. Já a de Milão recuava 0,16%, a de Madri exibia ligeira alta de 0,06% e Lisboa se mantinha estável.

