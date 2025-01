Danone acusa Lifeway de violar dever fiduciário; empresa diz que busca fim de acordo

A norte-americana Lifeway Foods, empresa de kefir e produtos probióticos, reiterou na segunda-feira, 6, sua rejeição às propostas de compra da Danone. Por nota, a empresa voltou a dizer que o acordo de acionistas entre as empresas, de 1999, viola a legislação do Estado de Illinois e que buscará anular o acordo. A declaração é uma resposta à carta da Danone na América do Norte ao conselho administrativo da Lifeway, com data de 30 de dezembro, que afirma que o acordo é válido e que buscará responsabilizar a CEO da companhia, Julie Smolyansky, e seus diretores por violações de deveres fiduciários.

A francesa Danone - que tem cerca de 23% da Lifeway - fez uma proposta em setembro para adquirir o restante da empresa dos EUA por US$ 25 por ação, ampliando a oferta em novembro para US$ 27 por ação. A Lifeway rejeitou as ofertas alegando que elas subestimavam seu valor, mas disse que não se opunha a uma potencial venda.

Segundo a carta assinada da Danone, assinada pelo vice-CEO na América do Norte, Shane Grant, "são infundados os argumentos fabricados para invalidar um contrato pelo qual todas as partes têm cumprido por mais de 25 anos". Para ele, a Lifeway permite que Smolyansky se envolva em "desperdício e destruição de valor" e que seus diretores coloquem os interesses da executiva acima dos de acionistas públicos.