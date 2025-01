Haddad: se plano do governo for efetivado, ele entregará conomia muito melhor do que recebeu

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta terça-feira, 7, que a economia chegará ao fim de 2026 "muito mais arrumada" do que a herdada no início do governo se o plano da equipe econômica for efetivado. Ele afirmou que esse resultado será conquistado "sem maquiagem, sem contabilidade criativa e sem calote".

"Sem vender estatal na bacia das almas para favorecer grupos econômicos, sem deixar de enfrentar o jabutis de grupos empresariais campeões nacionais que, vira e mexe, conseguem benefícios ali no Congresso, é isso que nós estamos fazendo. E também contendo gastos da maneira adequada, sem prejudicar o trabalhador de baixa renda, garantindo os direitos consignados na Constituição", defendeu Haddad em entrevista à GloboNews.

A declaração foi dada pelo ministro ao ser questionado sobre a influência da situação econômica na eleição de 2026. Sobre isso, Haddad reconheceu que a economia "sempre vai fazer a diferença em qualquer eleição" e defendeu que é importante cuidar de todos os indicadores o "tempo todo".