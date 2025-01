BC do Japão vê melhora da atividade econômica em duas regiões; sete seguem inalteradas

O Banco do Japão (BoJ, em inglês) melhorou sua avaliação sobre a atividade para duas de nove economias regionais do país e manteve visão inalterada para o restante das áreas, em relatório trimestral divulgado nesta quinta-feira, 9. "Todas as regiões divulgaram que suas economias estão se recuperando moderadamente, acelerando ou acelerando moderadamente, embora algumas fraquezas tenham sido notadas em algumas partes", nota o banco central japonês.

A região de Tohoku teve atividade elevada de "acelerando moderadamente" para apenas "acelerando". A de Hokuriku - que abrange a península de Noto e sofreu impactos do terremoto no início do ano passado - foi elevada de "começou a se recuperar moderadamente" para "está se recuperando moderadamente", com o BoJ retirando comentários sobre os efeitos do terremoto e outros eventos climáticos que pesaram sobre a economia da região norte ao longo do ano passado.

O relatório mostrou ainda que os investimentos de empresas estão aumentando em oito localidades e se mantêm estáveis em "nível elevado" na região de Kyushu-Okinawa. O consumo privado também está aumentando em Kanto-Koshinetsu - que abrange a capital Tóquio - e em outras três regiões, além de estar em recuperação em duas localidades e firme ou resiliente nas três restantes.