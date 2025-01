Fundo da Angra Partners investe R$ 20 milhões na Promip

O fundo de growth equity da gestora Angra Partners acaba de realizar uma rodada de investimento de R$ 20 milhões na Promip, empresa de base tecnológica que reúne em seu portfólio produtos biológicos para a implementação de Programas de Manejo Integrado de Pragas, segundo informa a companhia em seu site.

"A investida começa a se destacar como referência de inovação no mercado de biodefensivos agrícolas por causa do protagonismo de sua equipe técnica e do diferencial tecnológico do seu portfólio, em especial o Baculomip, biodefensivo produzido a partir de vírus para o controle de pragas", disse o fundo em comunicado.

Com o investimento da Angra, "a empresa pretende ofertar ao mercado novos produtos apoiados nas tecnologias globais mais avançadas em bioinsumos. Além disso, os recursos serão utilizados para aumentar sua capacidade e eficiência produtiva, e expandir o alcance geográfico dos seus produtos para novas regiões do Brasil e outros países da América Latina".