Kepler Weber encerra 2024 com recorde de obras simultâneas em execução

O déficit de armazenagem no Brasil está estimado 123,3 milhões de toneladas em 2025. Segundo a Kepler Weber, só a região Sul do País deve atingir déficit de 21 milhões de toneladas.

O diretor comercial da Kepler Weber, Jean Felizardo de Oliveira, disse em comunicado que "a história recente do agronegócio confirma que o agricultor é muito competente ao cuidar do solo e produzir". "A urgência agora é por mais eficiência no pós-colheita, com soluções inteligentes e inovadoras, evitando perdas e prêmios negativos na exportação de grãos, que consumiram mais de R$ 40 bilhões em dois anos."