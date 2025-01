ONS diz que 3 dos 4 subsistemas elétricos terão volume de água acima da média em janeiro

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estima que a Energia Natural Afluente (ENA) ficará acima da média histórica no Sudeste/Centro-Oeste, Norte e Nordeste em janeiro. A ENA é o volume de água que chega aos reservatórios das hidrelétricas, e no Sudeste/Centro-Oeste deve alcançar 107% da média. No Nordeste, a previsão é que alcance 101% e no Norte, 131%.

A única exceção é o Sul, que deve ter ENA em 73% da média histórica este mês. Com isso, o Custo Marginal de Operação (CMO), que mede o valor necessário para se produzir 1 megawatt-hora (MWh) de energia, está equalizado em todas as regiões no valor de R$ 7,57.