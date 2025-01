Planos da Petrobras para etanol elevam retorno esperado em renováveis

A fala reflete bem o sentimento de mercado em relação ao tema. A lógica é que o Brasil já tem uma cadeia, rede logística e infraestrutura para a distribuição do etanol.

Em relatório divulgado à época do Plano Estratégico, porém, o Citi manifestou preocupações com o anúncio. "Apesar do potencial aumento da demanda por etanol, não entendemos o investimento da Petrobras no setor novamente, considerando que o foco da empresa é o Upstream (água profunda e pré-sal) e as características de retorno baixo do setor", afirmam os analistas Gabriel Barra, Pedro Gama e André Cardona, em relatório.

O líder de análises de Óleo, Gás e Petroquímicos da XP, Régis Cardoso, também é cético. Para ele, é importante entender que a forma de operar o segmento de etanol é diferente do setor de petróleo e gás natural. "O sucesso da Petrobras no óleo e gás pode não necessariamente se traduzir em sucesso também no etanol. A experiência passada da empresa mostra que ela foi muito mais bem sucedida em projetos de óleo e gás, com o pré-sal, do que nas iniciativas de biocombustíveis que ela desenvolveu na mesma época. Não necessariamente a Petrobras é o melhor sócio, ou melhor operador para ativos de etanol", diz.

Para a sócia da KMPG Nelmara Arbex, especializada em sustentabilidade, o etanol é o combustível sem origem de petróleo que mais faz sentido para a infraestrutura brasileira. Para que essa opção ganhe mais tração no mercado, diz ela, é preciso que as grandes montadoras internacionais entendam que essa é uma demanda do País, que tem dimensões e infraestrutura diferente de países europeus que veem hoje em carros elétricos uma opção mais viável.