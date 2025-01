Receita da exportação de couro do Brasil cresce 12,5% em 2024

O setor de couro brasileiro fechou 2024 com receita de US$ 1,26 bilhão em exportação, aumento de 12,5% em relação ao ano anterior. O volume embarcado cresceu 22,3% em metros quadrados e 38,8% em peso, segundo relatório do CICB (Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil).

A China continuou a liderar as importações de couro do Brasil, com avanço de 26,9% em valores, para US$ 401,734 milhões, ou 20,8% considerando Hong Kong, para US$ 425,133 milhões.

O CIBC ressaltou, em nota, a diversificação de mercados como um dos marcos do setor em 2024. O Vietnã registrou aumento de 69,8% no valor das importações de couro brasileiro, consolidando-se como o quarto principal destino. O México, quinto maior importador, apresentou crescimento de 26,3%. Ambos ainda estão atrás dos Estados Unidos e da Itália, segundo e terceiro maiores compradores do couro brasileiro no ano passado.