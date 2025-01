Ouro fecha em alta e retoma ganhos, com dólar fraco e incertezas sobre governo Trump

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 14, e retomou o ímpeto, impulsionado pela queda do dólar e com expectativas para o segundo governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que retorna à Casa Branca no próximo dia 20. O ouro para fevereiro fechou em alta de 0,13%, a US$ 2.682,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

As negociações do metal dourado foram impulsionadas pela fraqueza da moeda norte-americana e pelo foco dos investidores com os dados de inflação.

Segundo o BMO, os holofotes estão mudando para o perfil da inflação em dezembro, o que coopera para o rali do ouro, visto como uma proteção contra a inflação.