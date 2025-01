Haddad: governo não trabalha com hipótese de reintroduzir CPMF, como gestão anterior tentou

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou que o governo não trabalha com a hipótese de retomar a cobrança de CPMF, como defendido pela gestão de Jair Bolsonaro. O então secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, defendia a retomada da CPMF, enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, era favorável a um imposto sobre transações financeiras, nos moldes da extinta contribuição.

"O governo anterior tentou, e fracassou, reintroduzir no sistema jurídico a antiga CPMF. Não é o caso desse governo. O governo não trabalha com essa hipótese. Trabalha com a maior reforma tributária já feita no Brasil e com a reforma da renda este ano. Nós estamos trabalhando com outros conceitos. Nós não estamos trabalhando com esse", disse Haddad em pronunciamento a jornalistas no Palácio do Planalto.

A declaração foi feita durante o anúncio da edição de uma medida provisória para reforçar a gratuidade e sigilo do Pix, que "provavelmente" será publicada ainda nesta quarta-feira, 15. Esta é a reação do governo à onda de fake news que circula em torno do Pix, com mentiras como a que o governo passaria a taxar as transações feitas com o instrumento. Esse movimento foi provocado por causa de uma instrução normativa da Receita Federal que passou a vigorar neste ano.