Queda de serviços em novembro ocorre após ápice da série em outubro de 2024, avalia IBGE

O recuo de 0,9% no volume de serviços prestados em novembro ate outubro foi um movimento de acomodação, após o setor ter subido a novo ápice histórico no mês anterior, avaliou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Esse resultado ocorre após os serviços terem alcançado o ápice da sua série em outubro de 2024. Portanto, a base de comparação que a gente tem é extremamente elevada", frisou Lobo. "Esse resultado negativo é concentrado, apenas duas atividades tiveram taxas negativas", lembrou.

O setor de serviços operava em novembro em patamar 0,9% aquém do nível recorde alcançado em outubro de 2024, dentro da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços iniciada em 2011 pelo IBGE.