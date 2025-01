Pochmann rebate críticas de servidores do IBGE acusando repetição constante de inverdades

Além da fundação IBGE+, os trabalhadores se queixam de decisões da gestão Pochmann sobre a transferência de trabalhadores de um prédio alugado no centro do Rio de Janeiro para uma instalação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) na zona sul da capital fluminense, além do encerramento do regime de trabalho integralmente remoto. A reação do sindicato e de parte dos trabalhadores à determinação de retorno ao trabalho parcialmente presencial teria sido desencadeada "em defesa de interesses particulares e contrariados pelo fim do regime remoto integral", acusou o texto de Pochmann.

"A transferência temporária dos servidores e servidoras alocadas na unidade da Avenida Chile permitirá ao IBGE economia anual de aproximadamente 84% em relação aos R$ 15 milhões anualmente gastos em aluguel e custos de manutenção que esta unidade consumia no início da atual gestão. Estes recursos serão revertidos para reformas das unidades do centro e da Avenida Canabarro (ambas na capital fluminense), obra esta que se inicia neste mês de janeiro", argumentou o comunicado da presidência do instituto.

No texto, a gestão de Pochmann sinaliza que acionará a justiça contra críticas recebidas.

"A suspeição levianamente gerada sobre a possibilidade de manipulação de dados em uma casa técnica é um ataque direto à credibilidade do IBGE, agravado justamente pelo fato de ser produzido por aqueles que conhecem em profundidade o rigor, a metodologia e a ética profissional que conduzem uma instituição de quase 90 anos. Neste cenário, a direção do IBGE seguirá o exemplo dado pelo Supremo Tribunal Federal e a Advocacia-Geral da União, que vêm enfrentando judicialmente a desinformação e as mentiras", diz o comunicado da presidência do instituto.

Nos últimos meses, o sindicato dos servidores do IBGE tem conduzido diferentes mobilizações de trabalhadores, incluindo paralisações temporárias, contra o que chamam de "autoritarismo" da gestão Pochmann. Os servidores reivindicam diálogo e esclarecimentos da atual direção sobre medidas como a criação da fundação de direito privado IBGE+, alteração no estatuto do instituto, mudança de locais de trabalho de funcionários e extinção do trabalho totalmente remoto.