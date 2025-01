Sob Trump, inflação ficará perto da meta de 2% do Fed, diz indicado para Secretaria do Tesouro

O indicado para ser o próximo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent afirmou, durante audiência no Senado, que no governo do presidente Donald Trump "a inflação ficará perto da meta de 2,0%" perseguida pelo Federal Reserve (Fed) e que "o salário real subirá."

Ao falar sobre a guerra na Ucrânia, Bessent afirmou que trata-se de "uma grande tragédia" e que, se for confirmado, como secretário do Tesouro estará engajado com a adoção de sanções pelo governo americano para a Rússia "ir à mesa de negociações" para encerrar o conflito militar com o país vizinho. As declarações foram dadas nesta quinta-feira, 16.