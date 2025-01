Ibovespa tem alta moderada em dia de divulgação de dados e do PIB da China

"O Ibovespa deve operar hoje de forma mais lateralizada, esperando a posse de Trump na segunda-feira. Estados Unidos a nova gestão trazem uma incerteza muito grande", diz Pedro Caldeira, sócio da One Investimentos.

Desta maneira, o olhar atento dos investidores hoje continua. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tomará posse na segunda-feira. A partir daí, espera-se detalhamento da política protecionista e de tarifas prometida pelo republicano durante a campanha.

"Esse momento traz incerteza grande, está todo mundo aguardando a direção da administração Trump", acrescenta Moreira, para quem a espera pela definição da política do republicado acaba ofuscando um pouco o efeito do crescimento da economia chinesa no ano passado no Índice Bovespa.

De todo modo, as ações ligadas ao minério avançam, com Vale subindo 1,80%, perto da variação de 1,71% do minério de ferro no fechamento da Bolsa de Daliah, hoje.

O PIB da China cresceu 5% no ano passado, na meta do governo. Já a produção industrial chinesa cresceu 6,2% em dezembro de 2024, ante igual mês de 2023, e superou a expectativa de analistas, de 5,3%. As vendas no varejo do país avançaram 3,7% em dezembro na base anual (previsão: alta de 3,5%).

Nesta manhã, os índices de ações do ocidente avançam e as bolsas asiáticas fecharam com ganhos, na esteira do crescimento chinês.