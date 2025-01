Trump afirma que planeja dar mais tempo para o TikTok encontrar um comprador

"Fazendo isso, nós salvamos o TikTok, mantemos nas mãos certas e permitimos que continue," escreveu Trump. "Sem a aprovação dos EUA, não há Tik Tok. Com nossa aprovação, vale centenas de bilhões de dólares - talvez trilhões."

A lei federal exigia que a ByteDance cortasse laços com a operação do TikTok nos EUA até domingo devido a preocupações de segurança nacional apresentadas pelas raízes chinesas do aplicativo. A lei foi aprovada com amplo apoio bipartidário em abril, e o presidente dos EUA, Joe Biden, a assinou rapidamente. O TikTok e a ByteDance questionaram a lei na justiça com base nos direitos da Primeira Emenda, e a Suprema Corte dos EUA confirmou o estatuto na sexta-feira. Fonte: Associated Press.