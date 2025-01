Discurso sem surpresas de Trump traz alívio e taxas caem

"Esse foi o gatilho de melhora, inclusive para as moedas: ele não colocar a tarifa agora, principalmente sobre China", disse Daniel Miraglia, economista-chefe do Integral Group. Ele ressaltou no entanto, que o volume de negócios foi baixo hoje em função do feriado nos Estados Unidos, o que pode ter exacerbado um pouco o movimento das taxas.

Gustavo Okuyama, gestor de renda fixa da Porto Asset, aponta que no Brasil as taxas conseguiram recuar do fim de 2024 para cá tanto por uma melhora no cenário externo quanto por questões técnicas - entre elas o maior espaço para a tomada de risco por parte dos gestores com a virada do ano -, mas que ainda há elementos dificultando o recuo dos juros futuros.

"Uma coisa que está jogando para o outro lado é o leilão do Tesouro. A gente teve na semana passada um leilão de prefixados muito grande, concentrado no vencimento de 2029", disse Okuyaa. Segundo ele, quando o Tesouro acelerou muito a colocação de prefixados no mercado em ocasiões anteriores, os investidores aplicaram mais prêmio na ponta longa e o governo preferiu migrar para as LFTs.

Huang, porém, aponta que durante praticamente todo o mês de dezembro o Tesouro "tirou o pé" dos leilões e inclusive chegou a anunciar recompra de papéis, o que torna natural uma tentativa de retomar as emissões agora, com condições de mercado menos desfavoráveis.

A taxa do contrato de DI para janeiro de 2026 caiu a 14,925%, de 14,975% no ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2027 diminuiu a 15,130%, de 15,233%, e a taxa para janeiro de 2029 recuou a 15,015%, de 15,170%.