Dólar cai por tarifa mais branda de Trump à China do que o prometido

O dólar opera em baixa nos primeiros negócios no mercado doméstico na manhã desta quarta-feira, 22. Mas o avanço dos rendimentos dos Treasuries serve de contraponto. Em mais um dia de agenda esvaziada, a percepção dos analistas de que as tarifas iniciais do presidente dos Estados Unidos estão mais brandas do que o temido ajuda na queda do dólar ante divisas principais e emergentes e ligadas a commodities.

No foco está a possível tarifa de 10% para produtos chineses importados pelos EUA a partir de 1º de fevereiro, menor que os 60% prometidos durante a campanha. Trump participa nesta quarta, por videoconferência, do Fórum Econômico Mundial em Davos. Ele já indicou uma taxa de 25% sobre produtos do Canadá e México a partir de 1º de fevereiro.

É possível ainda que ocorram novos ingressos de capital estrangeiro no mercado local, o que segundo operadores pode ter favorecido a queda do dólar ante o real nas últimas duas sessões. Na segunda-feira, 20, os investidores estrangeiros aportaram R$ 104,215 milhões na B3, acumulando uma entrada líquida de R$ 3,725 bilhões no mês.