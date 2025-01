Arábia Saudita pretende investir US$ 600 bi nos EUA e desacoplar economia do petróleo

O anúncio também acontece em um momento em que a Arábia Saudita enfrenta pressões orçamentárias.

Os preços globais do petróleo permanecem deprimidos depois da pandemia do coronavírus, afetando a receita do país.

O ministro das Finanças, Mohammed Al-Jadaan, disse que está otimista em relação à nova administração de Trump e que o reino pretende diversificar a economia como parte de um plano de transformação econômica de longo prazo, em evento da Bloomberg no Fórum Econômico Mundial, em Davos. "Desvincular a economia saudita da economia do petróleo é toda a ideia por trás da Saudi Vision 2030", disse, referindo-se ao ambicioso projeto econômico do país.

*Com informações da Associated Press e da Dow Jones Newswires