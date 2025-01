Ainda há demanda por petróleo, mas transição verde deve ocorrer, diz ministro saudita em Davos

Ao ser questionado sobre o pedido do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir os preços do petróleo, Alibrahim ressaltou que a Arábia Saudita precisa manter o suprimento de petróleo em escala global e em acordo com os países-membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep). O ministro pontuou que isso significa manter os cortes de produção determinados pelo cartel, ao menos por enquanto.

Sobre o investimento nos EUA, Alibrahim detalhou que eles envolvem parcerias dos setores público e privado de ambos os países e representam uma "relação bilateral forte". O ministro saudita disse entender a abordagem de Trump quanto as tarifas, se as mesmas tiverem um objetivo determinado, como ampliar o crescimento ou a competitividade. "É tudo sobre os detalhes das tarifas. Queremos entender seus impactos e como lidar com isso, mantendo o diálogo sobre a mesa", afirmou.

Alibrahim, contudo, descartou afastar outros parceiros comerciais enquanto busca relações mais próximas com os EUA. "Valorizamos todos os nossos parceiros internacionais, e isso incluí EUA e China", disse, ao ser questionado.

Finalizando sua participação, o ministro anunciou que a Arábia Saudita será anfitriã de reuniões anuais de primavera do Fórum Econômico Mundial, começando a partir de 2026. "Queremos unir o mundo e capturar todo o potencial à nossa frente", afirmou.