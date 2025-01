Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta com Trump; Nikkei cai após BoJ elevar juro

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/01/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira em meio a um alívio em relação à postura tarifária do recém-empossado presidente dos EUA, Donald Trump, mas a de Tóquio caiu após o Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) elevar seu juro básico.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,70%, a 3.252,63 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,21%, a 1.936,34 pontos, à medida que o sentimento melhorou após Trump dizer, em entrevista à Fox News , que preferiria não impor tarifas a produtos chineses. O comentário também ajudou a impulsionar a moeda chinesa, o yuan.