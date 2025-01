Carga tributária, câmbio e juros foram principais entraves no 4º tri, aponta sondagem da CNI

UCI

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) da indústria caiu quatro pontos porcentuais em dezembro de 2024 na comparação com novembro, para 68%. O movimento foi disseminado entre indústrias de todos os portes e de todas as regiões do País.

A Sondagem também mostra que, em dezembro, o indicador de evolução do nível de estoques foi de 47,9 pontos. Indicadores abaixo dos 50 pontos revelam que houve recuo de estoques frente a novembro. Já o indicador de estoque efetivo em relação ao planejado ficou em 49,3 pontos em dezembro, após um recuo de 0,7 ponto na comparação com novembro. "Abaixo da linha divisória de 50 pontos, o índice do mês revela que os estoques voltam a se encontrar em patamar inferior ao planejado pelo setor, como ocorreu de maio a outubro de 2024", destaca a pesquisa.

Situação financeira

O índice de satisfação com a situação financeira ficou em 50,9 pontos no 4º trimestre de 2024, um recuo de 0,8 ponto frente ao 3º trimestre, quando o indicador ficou acima dos 50 pontos, revelando satisfação com a situação financeira pelos empresários industriais. Com essa queda entre os trimestres, o índice ficou mais próximo da linha divisória dos 50 pontos, mostrando que os empresários permanecem satisfeitos com a situação financeira, mas a satisfação se tornou menos intensa e disseminada.

O índice que mede a facilidade de acesso ao crédito ficou em 42 pontos no último trimestre do ano passado, um recuo de 0,9 ponto em relação ao período anterior. "O indicador, que já se encontrava abaixo dos 50 pontos no 3º trimestre, se afastou da linha divisória na passagem para o último trimestre do ano, sinalizando que a dificuldade de acesso ao crédito se tornou mais intensa e disseminada entre os períodos."