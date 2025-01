Atuais propostas de regulação do PAT podem falhar em reduzir preços, diz CBBT

A Câmara Brasileira de Benefícios ao Trabalhador (CBBT), que reúne empresas de tecnologia como Caju, Flash e Swile, criticou em nota as atuais propostas que estão sendo discutidas para a regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

As propostas às quais a associação se refere são a portabilidade, mencionada recentemente pelo governo, e o PAT e-Social, defendido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), por meio do qual os benefícios de alimentação e refeição seriam pagos diretamente nas contas salário dos trabalhadores.

Para a CBBT, tais proposições podem não atingir o objetivo de reduzir preços e controlar a inflação.