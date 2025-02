Crédito imobiliário surpreende em 2024, mas deve recuar com juros altos

A Abecip divulgou também que a inadimplência nos contratos de financiamento imobiliário atingiu o menor patamar da história. Os pagamentos em atraso no setor em 2024 corresponderam a apenas 1% de toda a carteira, o que representa um recuo perante o patamar de 1,4% visto ao fim de 2023. "A carteira de crédito imobiliária está bastante saudável", disse Gamba.

Pela frente, existe um ponto de atenção. Como há um número grande de empreendimentos em obras, que serão entregues nos próximos meses, será importante monitorar um possível aumento nos casos de rescisões de contratos de vendas por clientes junto a incorporadoras.

"Não podemos afirmar que haverá impacto em distratos neste momento, mas as pessoas vão encontrar taxas maiores nos próximos meses em comparação com o passado. Então, vamos acompanhar", disse o presidente da Abecip.

Ranking

Em 2024, a Caixa Econômica Federal se manteve como líder de mercado, respondendo por R$ 79,6 bilhões, ou 42,6% do volume total de financiamentos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no ano passado.

Na sequência vieram Itaú Unibanco, com R$ 42,5 bilhões (22,9%); Bradesco, com R$ 38,1 bilhões (20,4%), Santander, com R$ 10,8 bilhões (5,8%); e Banco do Brasil, com R$ 8,3 bilhões (4,5%).