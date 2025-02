Sobretaxas de Trump a Canadá e México podem beneficiar o Brasil

No caso do petróleo, o custo dos combustíveis vai aumentar no país. Os 25% de taxa sobre o produto terão de ser recompensados, incluindo os custos logísticos. "Isto significa aumento da inflação. E isso, consequentemente, vai desvalorizar o dólar", afirma o professor Fábio Andrade, economista e professor de relações internacionais da ESPM.

Muda algo para o Brasil?

Economista diz que, se as tarifas forem aplicadas somente para o México e o Canadá, alguns produtos do Brasil podem ser vendidos lá fora. Ou seja, seremos procurados por importadores norte-americanos, diz Fábio Andrade. Mas, levando em consideração a política de Donald Trump, a medida em que conseguirmos mais espaços, nós seremos taxados. Isto se não acontecer antes.

Por que Trump quer sobretaxar outros países

EUA querem reduzir vantagens dos países vizinhos. No caso do México, tudo o que é fabricado no país, em especial automóveis, máquinas e equipamentos, conta com mão de obra é muito mais barata. Nos Estados Unidos, as empresas que trabalham com a fabricação de carros pagam US$ 15 a hora trabalhada, já no México, o mesmo custo é de US$ 5. Isto significa alta lucratividade e preços mais baixos.

Os norte-americanos também têm um grande déficit comercial com estes dois países. Isso significa que tanto o México como o Canadá vendem muito mais para os Estados Unidos do que compram. Na visão de Trump isto funciona como um subsídio, e não é bem assim. Esse déficit garante preços baixos e um forte consumo para os consumidores americanos.