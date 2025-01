Microsoft tem lucro e receita acima do esperado, mas ação cai com gastos com IA

A Microsoft anunciou lucros e receitas do segundo trimestre acima das estimativas de Wall Street nesta quarta-feira, 29. As ações reagiam em queda, contudo, em meio ao aumento das despesas de capital diante da acirrada competição para fazer frente ao frenesi com inteligência artificial, ainda mais no contexto das notícias sobre a chinesa DeepSeek.

O lucro por ação foi de US$ 3,23, um aumento de 10% ante o mesmo intervalo de 2023. A receita de US$ 69,6 bilhões representou um aumento de 12% ante o faturamento do mesmo período de 2024. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro de US$ 3,11 por ação e receita de US$ 68,9 bilhões.

A receita da Microsoft Cloud foi de US$ 40,9 bilhões, um aumento de 21% no comparativo anual.