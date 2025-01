Arcabouço está funcionando bem e pode ser aperfeiçoado, diz secretário do Tesouro

Ele também disse que o debate sobre ritmo do ajuste fiscal é legítimo, e fez a ressalva sobre o cenário externo desafiador, indicando que é preciso atenção para acompanhar as decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e o que elas irão significar.

Comunicação

O secretário do Tesouro Nacional ponderou que, se há desconfiança do mercado por parte da atuação do governo, cabe aos agentes públicos fazerem os esclarecimentos ou melhorarem a comunicação. Ele disse, ainda, não acreditar que os mercados funcionem de má vontade com o governo e que a questão ideológica fica ao lado porque os preços se materializam pelo que efetivamente são.

"Se tem alguma desconfiança, é nosso papel esclarecer de forma adequada ou melhorar a comunicação", afirmou Ceron .

Ele ainda disse entender alguns pontos levantados, sobre questões específicas do Orçamento, e que isso não pode influenciar a análise do resultado como um todo. "O resultado melhorou muito, está avançando. É fato que a despesa está caindo em proporção ao PIB, mesmo com efeito do PIB nominal. O ajuste sempre vem por alguma das frentes e ele está acontecendo. Daqui para frente você pode aprimorar isso. Se tem desconfiança, é nosso papel melhorar a comunicação", reiterou.

Questionado sobre sua posição em relação ao ritmo do ajuste fiscal, Ceron ponderou que era complexo falar sobre isso, e que poderia responder do ponto de vista teórico ou com base na possibilidade real em face à história fiscal do País. "Idealmente, se em 2027 chegarmos a um ponto de não discutir mais se haverá ou não déficit, e sim qual o tamanho do superávit, acho que foi um avanço importante e é um caminho muito relevante de recuperação fiscal", disse, lembrando que o mercado prevê déficit até 2028.