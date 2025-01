Ásia/Pacífico: Bolsas de Tóquio e Sydney fecham em alta, ignorando perdas em NY

Em outras partes da Ásia, as bolsas da China continental, de Hong Kong, de Taiwan e da Coreia do Sul não operaram hoje em função de feriados.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, com ganho de 0,55% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.493,70 pontos.

Os mercados japonês e australiano garantiram bom desempenho apesar das perdas que as bolsas de Nova York sofreram ontem, após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) deixar seus juros inalterados e sinalizar que não tem pressa de voltar a reduzi-los, como fez em três ocasiões no ano passado.

