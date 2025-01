Indicador de incerteza da FGV sobe em janeiro ao maior nível desde julho de 2022

"No mês, a alta foi determinada pelo componente de Mídia, enquanto o componente de Expectativas caminhou em sentido contrário, refletindo um maior consenso sobre a trajetória da taxa de juros nos próximos meses", completou Gouveia.

O componente de Mídia subiu 3,5 pontos, para 116,7 pontos, contribuindo com 3,1 pontos para o IIE-Br do mês. O componente de Expectativas caiu 7,1 pontos, para 110,6 pontos, contribuindo com -1,6 ponto para o índice de janeiro.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.