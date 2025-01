Presidente dos Correios fala em plano de reestruturação em curso para tornar empresa lucrativa

O presidente dos Correios, Fabiano Santos, disse que há um plano de reestruturação da estatal em curso para torná-la lucrativa. "É uma empresa que estava sendo privatizada, na bacia das almas, o que traz efeitos", afirmou a jornalistas após reunião no Palácio do Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck.

Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira, 31, os Correios registraram o maior déficit entre as estatais federais. Do saldo negativo total de R$ 8,07 bilhões entre as 20 estatais contabilizadas, R$ 3,2 bilhões foram dos Correios.

Fabiano disse que os resultados desta sexta não são os finais, já que o balanço da empresa será divulgado em março, apontando que poderá haver algum nível de melhoria. Ainda, afirmou que os números são pontuais, havendo reflexo de problemas herdados. "Há precatórios, frutos de gestões anteriores, contabilizados atualmente."