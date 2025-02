Abrace: R$ 1 trilhão pode ser agregado ao PIB brasileiro até 2030 com transição energética

A Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (ABRACE Energia) está apresentando na tarde desta quinta-feira, 20, um estudo apontando um acréscimo de R$ 1 trilhão ao PIB até 2030 com a transição energética.

O levantamento verifica que o País tem potencial não só com o impulso na produção de biocombustíveis, como também na chamada indústria verde. Ou seja, com a exportação de produtos industriais de baixo carbono. O estudo contratado pela entidade foi conduzido pela PwC Strategy e menciona que o Brasil tem "condições privilegiadas para se tornar um hub global de descarbonização".

São mostrados, por outro lado, diferentes "desafios estruturais" que comprometem a competitividade industrial no país. No setor energético, encargos e subsídios representam até 70% do custo final da energia elétrica, reduzindo a competitividade das empresas brasileiras, segundo o estudo. Além disso, 70% das exportações do país ainda são baseadas em commodities.