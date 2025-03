Ibovespa sobe mais de 1% com recuperação em NY e na Europa, além de sinal de estímulo na China

Além de acompanharem os desdobramentos das tarifas impostas pelo governo americano, os investidores também avaliam indicadores brasileiros a poucos dias da decisão de política monetária dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, que sairão na quarta-feira que vem.

Em Nova York, as bolsas sobem acima de 1,00%, bem como na Europa, após fortes perdas que na véspera, em meio a mais ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump. Ná Ásia, a maioria dos mercados de ações fechou com alta, com noticias chinesas sobrepondo à guerra comercial.

O regulador financeiro da China divulgou comunicado hoje orientando bancos e outras instituições financeiras a incentivarem o financiamento de consumo e o uso de cartões de crédito. Há expectativas também de que Pequim anuncie políticas para impulsionar o consumo.

Aqui no Brasil nesta manhã, foram informados os resultados do setor público consolidado e as vendas varejistas de janeiro. O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 104,096 bilhões em janeiro. O resultado ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava superávit de R$ 101,80 bilhões.

No momento de preocupações fiscais, fica ainda no foco a informação de que o governo federal pode deixar de arrecadar R$ 650 milhões se a zeragem da alíquota do imposto de importação de 11 alimentos ficar em vigor por um ano.

Já em relação ao varejo, houve recuo de 0,1% no conceito restrito (mediana de alta de 0,2%) e crescimento de 2,3% no ampliando, acima da mediana de 1,7% das expectativas.