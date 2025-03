Por que declaração pré-preenchida do imposto de renda terá dois 'lotes'?

Após as prioridades previstas em lei, quem fizer a declaração pré-preenchida e optar pelo recebimento da restituição via Pix deve receber "primeiro". Segundo a Receita, a sugestão foi feita por contribuintes que haviam escolhido as duas opções no ano passado, mas as prioridades eram diferentes.

Contribuintes terão 74 dias para preencher e entregar declaração. O prazo de entrega vai das 8h do dia 17 de março até as 23h59 de 30 de maio. O período tem três dias a menos em relação ao ano passado, quando foi de 77 dias.

O que deve vir na declaração pré-preenchida

Informações de identificação do contribuinte;

Rendimentos e pagamentos da DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte), DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde) e Carnê-Leão Web;

Rendimentos isentos por causa de doença grave e códigos de juros (incluindo Rendimentos Recebidos Acumuladamente);