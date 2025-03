Colgate anuncia aumento de dividendos e novo programa de recompra de ações de até US$ 5 bilhões

O Conselho de Administração da Colgate aumentou nesta quinta-feira, 20, o dividendo trimestral em dinheiro das ações ordinárias para US$ 0,52, ante US$ 0,50 por ação. O aumento entrará em vigor no segundo trimestre de 2025.

O Conselho declarou que o dividendo do segundo trimestre será pago em 15 de maio de 2025 aos acionistas registrados em 17 de abril deste ano. Em uma base anual, a nova taxa de dividendos é de US$ 2,08 contra US$ 2,00 por ação anteriormente. A empresa tem pago dividendos ininterruptos sobre suas ações ordinárias desde 1895.

O Conselho de Administração também autorizou hoje a recompra de ações ordinárias da empresa com um preço de compra agregado de até US$ 5 bilhões.