Rentabilidade de imóvel cresce em 2024, mas valor médio cai 28% desde 2020

A rentabilidade dos imóveis residenciais no Brasil alcançou um patamar recorde em 2024, chegando a 19,1% ao ano. O valor elevado foi uma combinação entre a valorização do imóvel e o rendimento com aluguéis. As informações estão em um estudo realizado em parceria entre o Ibre (Instituto Brasileiro de Economia), da FGV (Fundação Getúlio Vargas), e o QuintoAndar.

O que aconteceu

O retorno com aluguel chegou a 6,2%, enquanto a valorização dos imóveis foi de 12,9%. Conforme o estudo, o crescimento reflete o aquecimento do mercado imobiliário após a pandemia de covid-19, destacando os imóveis como uma opção atrativa de investimento. Um exemplo: um apartamento de 50 m² adquirido por R$ 365 mil teria gerado quase R$ 70 mil em 2024, considerando o aluguel e a valorização.

Entre as capitais, São Paulo teve uma rentabilidade de 17,2%, Rio de Janeiro 12,9% e Belo Horizonte aparece com a maior valorização, de 26,6%. Algumas regiões da capital mineira, como o Centro, apresentaram rentabilidades ainda mais altas, com 36,5% ao ano.