Consumo nos lares brasileiros cresce 2,25% em fevereiro de 2025 ante 1 ano antes, mostra Abras

O consumo nos lares brasileiros recuou 4,25% em fevereiro, em relação a janeiro deste ano. Os dados compõem o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que justifica que este movimento é sazonal e típico do início do ano. Por outro lado, o consumo apresentou crescimento de 2,25% quando comparado com fevereiro de 2024.

Para o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, esse crescimento na comparação anual reflete a expansão da renda, redução da taxa de desemprego e a continuidade dos programas sociais.

Todos os indicadores apresentados pela Abras são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) e abrangem todos os formatos de supermercados.