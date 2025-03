Lula aposta em triplicar balança comercial com Vietnã: 'temos potencial para US$ 20 bilhões'

Lula celebrou a abertura do mercado vietnamita à carne bovina brasileira, acordada nesta sexta-feira, 28. O acordo, segundo o presidente brasileiro, "é o primeiro passo dado" na direção de aumentar o fluxo comercial entre os dois países.

O petista afirmou que o Brasil será "a porta de entrada do Vietnã para a América Latina" e prometeu que, na próxima vez que o País assumir o comando do Mercosul, iniciará as negociações para a assinatura de um acordo entre o Vietnã e o bloco econômico da América do Sul. A presidência do Mercosul é rotativa.

Lula também fez uma crítica velada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sem citar o nome do americano, o presidente brasileiro criticou o efeito do protecionismo no comércio global. "Quando o protecionismo ameaça desorganizar as cadeias globais de valor, somos aliados na luta por um comércio internacional mais justo e baseado em regras multilateralmente acordadas", disse.

Durante seu discurso, Lula ainda mencionou o ex-presidente Ho Chi Minh, que foi uma figura central do exército vietnamita durante a Guerra do Vietnã contra os Estados Unidos. "O camarada Ho Chi Minh dizia que as raízes das nações são as pessoas. Promover o comércio e os investimentos é a melhor forma de gerar emprego, renda e dignidade para nossas sociedades", afirmou o brasileiro.

Em coletiva no fim da visita ao país da Ásia, o presidente voltou a criticar a busca do ex-chefe do executivo, Jair Bolsonaro (PL), por anistia pelos ataques do 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Lula disse que Bolsonaro 'sabe que fez o que está sendo acusado'.