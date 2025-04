Quem são as pessoas mais ricas da China segundo a lista de bilionários da Forbes 2025?

A China manteve em 2025 o título de segundo país com maior número de bilionários no mundo: são 516 no total (a Forbes aponta 450 na China e 66 em Hong Kong). O país asiático fica atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 902 representantes. No total, a lista de bilionários de 2025 da revista conta com mais de 3 mil nomes. Quem lidera o ranking é Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e X , com fortuna estimada em US$ 342 bilhões.

O mais rico entre os chineses é Zhang Yiming, com patrimônio estimado em US$ 65,5 bilhões. Ele é cofundador da ByteDance, dona do TikTok, plataforma que está na mira do presidente dos EUA, Donald Trump. Yiming ultrapassou Zhong Shanshan, dono da Nongfu Spring, uma empresa de água engarrafada, que liderava a lista até 2024 e agora aparece em segundo lugar, com fortuna de US$ 57,7 bilhões. Isso ocorreu após recompra de ações da ByteDance, que valorizavam a empresa e inflaram a fortuna de Yiming.

Em relação a 2024, há 43 bilionários a mais na lista da Forbes que são da China e de Hong Kong. Juntos, eles possuem US$ 2,035 trilhões, ou 12,64% dos US$ 16,1 trilhões que todos os bilionários do mundo possuem.