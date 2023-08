Maxmilhas, da 123milhas, vai parcelar pagamentos a clientes após crise

123milhas pede recuperação

A 123milhas entrou com um pedido de recuperação judicial na 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, cidade onde a companhia é sediada. A solicitação também engloba as empresas HotMilhas e Novum.

A empresa informou uma dívida de R$ 2,308 bilhões no pedido ao TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais). Esse montante, no entanto, poderá ser alterado no futuro após a verificação de créditos pelo administrador judicial.

123milhas solicitou a suspensão imediata, por um período inicial de 180 dias, das ações judiciais de cobrança movidas contra ela, além do pedido de recuperação judicial protocolado no TJMG.

Veja nota da 123milhas sobre recuperação judicial